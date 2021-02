Spontaan feestje op straat in Amsterdam: “Iedereen danst mee”

In de Amsterdamse Van Woustraat is het al een aantal avonden rond 21.00 uur ‘s avonds even feest. Dan galmen de Hollandse hits door een zolderraam en lijkt het zowaar even gezellig op straat.

McWou, een feest-dj, die liever anoniem blijft, vertelt aan RTL Nieuws: “Het is nou eenmaal een moeilijke tijd. Af en toe draai ik vanuit mijn zolderraam wat nummertjes om de buurt een beetje op te vrolijken.” Op het moment dat de avondklok ingaat, klinkt er een kwartiertje muziek. “We moeten iets in deze tijden, we doen dit om het allemaal een beetje leuker te maken.”

Afgelopen zondag werd het pas echt gezellig. “Ik kwam ‘s middags thuis van een wandeling door de stad, en we dachten: we zetten even wat après-ski-hitjes aan.” Er kwam een piepklein feestje op gang. “Vrijwel iedereen op straat begon spontaan mee te dansen. Het was echt geweldig om dat zo vanuit mijn zolderraam te kunnen zien.”

McWou wil geen onrust veroorzaken of de coronaregels schenden, daarom is hij voorzichtig. “Al met al heeft het misschien maar zo’n vijftien minuten geduurd. Mensen stonden ook op de straten. Ik was bang dat er misschien ongelukken zouden gebeuren, dus toen zijn we gestopt.”