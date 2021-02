Vaccins verlichten pas in mei de druk op zorg

Als je dacht dat we in het voorjaar al positieve effecten in ziekenhuizen ziet van de vaccins en dat dat dus ook minder maatregelen nodig zijn, dan vergis je je.

Het RIVM heeft de effecten doorgerekend en die maken pas in mei een verschil. Verklaring: de meeste mensen die nu worden gevaccineerd zorgen amper voor druk op de gezondheidszorg. Het zorgpersoneel – met voorrang gevaccineerd – zou ook zonder vaccin amper op de IC terecht komen.

Te vitaal.

De hoogbejaarden en kwetsbaren zouden ook amper op de IC terecht komen.

Te kwetsbaar.

En dus zal het lang duren voor de gemiddelde Nederlander iets merkt van het vaccin