“Je gaat toch niet racen met de kinderen op je achterbank”

“Je gaat toch niet gaan racen met de kinderen op je achterbank”, zegt tante Nathalie Tielmans woedend tegen HLN. Haar neefje Louhan (8) en haar nichtje Leyla (4) kwamen zaterdagmiddag om bij een ongeval in Moeskroen, Belgie. De kinderen zaten achter in de auto, toen hun stiefvader A.V. (38) na een kleine botsing en woordenwisseling, de achtervolging inzette op een zwarte Volkswagen. Een helse rit van drie kilometer met hoge snelheid volgt, tot de stiefpapa met zijn Opel de Fransman wil inhalen. De chauffeur van de Polo geeft een ruk aan zijn stuur, waardoor de wagen met daarin Leyla en Louhan moet uitwijken. Die begint te slippen, de achterkant van de wagen belandt met een enorme klap tegen een verlichtingspaal op de middenberm die door de impact uit de grond gerukt wordt.

“Wat bezielde hem”, vraagt hun tante Nathalie Tielmans zich af. “We zijn zoveel verloren en dat allemaal door een stomme kleine botsing die gebeurde. Ik ben zo kwaad en droevig. De kindjes waren in de fleur van hun leven, enorm gelukkig met alles dat ze hadden, echte engeltjes. En nu zijn ze van ons weggenomen, terwijl ze nog hun hele leven voor zich hadden. Ze zijn nu twee prachtige sterren aan de hemel. Hun mama is te zwaar onder de indruk om ook maar iets kwijt te kunnen. Het gaat echt niet goed met haar, er zijn ook gewoon geen woorden voor.” Het koppel was nog maar een kleine maand getrouwd en Leyla en Louhan hadden sinds vorig jaar ook een nieuw babyzusje. “Nu is ze in één klap haar twee kinderen kwijt.”