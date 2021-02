Kabinet presenteert ‘deltaplan’ tegen achterstanden onderwijs

Het kabinet wil de komende jaren fors inzetten om achterstanden in het onderwijs terug te dringen. Daarom komt het met een nationaal programma tegen onderwijsachterstanden, van basisschool tot universiteit. Hoe dit programma er precies uit gaat zien, maken onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob woensdag bekend.

Vermoedelijk zeggen ze hoe lang het "deltaplan" tegen de achterstanden van kracht blijft en hoeveel het gaat kosten. Het kabinet heeft eerder toegezegd desnoods jarenlang geld voor het programma vrij te maken. Eerder trok de regering al honderden miljoenen euro's uit om leerachterstanden tegen te gaan.

De zogeheten 'schakelmomenten' die van belang zijn voor de ontwikkeling van leerlingen, zoals het leren lezen in groep 3 of de brug- en examenklassen, vormen waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van het programma. Slob zei eerder al dat zomerscholen, bijles of weekendscholen opties zijn tegen achterstanden.

Inmiddels zijn er al verschillende plannen aangekondigd om de schade bij leerlingen en studenten te beperken. Zo krijgen leerlingen in groep 8 dit jaar het voordeel van de twijfel bij het advies voor de middelbare school.

Eindexamenleerlingen mogen dit jaar hun examens meer spreiden, een extra onvoldoende halen en een keer vaker herkansen. En in het hoger onderwijs krijgen studenten mogelijk compensatie als ze door corona vertraging oplopen. Hoe dat er precies uitziet, liet Van Engelshoven eerder deze maand nog in het midden.