Coronatestbewijs belangrijke stap voor versoepelingen

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het invoeren van een coronatestbewijs een belangrijke stap voor het weer veilig kunnen openen van de economie. De testcapaciteit is de laatste tijd flink uitgebreid en wordt ook nog verder uitgerold, waarmee het invoeren van een testpaspoort operationeel mogelijk is. Daar zijn samenleving en ondernemers ook bij gebaat, zo klinkt het.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde aan De Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Dat kwam naar voren na hernieuwd overleg. In Denemarken en Israël wordt ook al meer mogelijk door deze manier van werken.

VNO-NCW en MKB-Nederland werken ondertussen met KPMG aan een onderzoek waaruit zal blijken dat het heropenen van de economie met een coronatestbewijs ook bijdraagt aan het zicht op het virus. Door de extra testen komen besmettingen beter aan het voetlicht. Daarbij kunnen veel activiteiten weer doorgang vinden wat de bevolking mentaal vooruithelpt.

Testcapaciteit

Eerder zeiden de ondernemersorganisaties dat het na bijna een jaar corona in de discussie ook veel meer moet gaan over mentale gezondheid, over economie en banen, over de perspectieven voor jongeren en toenemende kansenongelijkheid. De vraag of en hoe lang onze samenleving deze situatie nog aankan, moet in kabinetsbeslissingen meer worden meegenomen.

Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Volgens de ondernemersorganisaties hebben diverse sectoren de plannen voor de heropening al klaarliggen. De inzet van testen als onderdeel van de 'exit-strategie' moet een versnelling verder mogelijk maken. Daarbij wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van sneltestcapaciteit.

De bedoeling is dat er eind april 400.000 testen per dag kunnen worden afgenomen bij mensen zonder coronaklachten. Het idee is dat je met een negatieve uitslag 48 uur lang weer dingen mag. Eerder was het gebrek aan testcapaciteit nog een achilleshiel. Dit probleem is goeddeels verholpen. Daarbij wordt momenteel gewerkt aan het instellen van sneltesten voor sociale activiteiten en het onderwijs.