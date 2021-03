Grapperhaus wil met horeca plan maken voor openen terrassen

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil samen met horecaondernemers tot een plan komen om straks langzamerhand de terrassen en misschien de restaurants ook weer te openen. Hij wil daarbij het tijdspad bespreken, maar ook bijvoorbeeld bij welke hoogte van de besmettingsgraad de sector weer iets meer kan.

De bewindsman reageert op de actie van kroegbazen en restauranteigenaren op verschillende plekken in het land, die dinsdag als protestactie de terrassen opengooiden. In veel gevallen was dit slechts bij wijze van een "ludieke actie", maar op sommige plekken werden ook gasten ontvangen op het terras. De horeca is al meer dan vier maanden vrijwel volledig dicht, op last van de overheid. Maar het openen van de terrassen zonder plan werkt volgens Grapperhaus niet goed. Dan zitten we alleen maar langer met de coronamaatregelen, omdat de besmettingen weer zullen oplopen.

Hij gaat in gesprek met brancheclub Koninklijke Horeca Nederland, en wil daarbij gezamenlijk met een plan komen. "Ik snap dat jullie behoefte hebben aan duidelijkheid", zegt hij in de richting van de horecaondernemers. Hij wil ze concrete handvatten bieden waar de ondernemers naartoe kunnen werken. Daarom wil hij "een doelstelling gaan prikken en zeggen: we moeten daar zien uit te komen. En dat is ook iets in tijd." Op de vraag of hij aan een bepaalde datum denkt, of bijvoorbeeld een afspraak dat bij een bepaalde besmettingsgraad (de snelheid waarmee het virus zich verspreidt) meer mag, zegt Grapperhaus: "Ik denk dat we naar beide moeten kijken."

Ook coronaminister Hugo de Jonge heeft bepaalde data in gedachte waarop een drankje op het terras misschien wel weer mogelijk is. Maar hij wil die datum niet delen, omdat het zo weer kan veranderen. "Het punt is nou juist dat het virus geen kalender heeft", zegt de bewindsman. Wel wil hij kijken wat de eerste stap voor de sector zou kunnen zijn. Vervolgens moeten deskundigen oordelen wanneer en hoe die eerste stap gezet kan worden, aldus De Jonge.