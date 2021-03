Jongste kinderen Ruinerwold: Wij zien vader niet als ‘Messias’

De vijf jongste kinderen van Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, nemen het in een uitgebreide verklaring op voor hun vader. "Wij zien onze vader niet als ‘oervader’ of ‘Messias’. Voor ons was en is hij altijd papa. Niet meer en niet minder", staat in hun verklaring die donderdag op de website van het Dagblad van het Noorden verscheen. Ze willen dat hun vader weer bij ze komt wonen.

De verklaring is opgesteld door de jongste zoon in overeenstemming met de jongste vier dochters. "Twee jaar geleden had ik nooit kunnen vermoeden dat ons rustig en bevredigend leven zou uiteenspatten op de wijze dat dit geschiedde", begint hij de verklaring, waarin hij terugblikt op het thuisonderwijs, de opvoeding en hun geloof. De kinderen leefden jarenlang verscholen voor de buitenwereld op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht, nadat een van de oudere kinderen alarm had geslagen.

De jongste kinderen, inmiddels allen meerderjarig, voelen zich geen slachtoffer. "Nee. Ik ben geen slachtoffer. We zijn al bijna anderhalf jaar in de Nederlandse samenleving en ik heb geen moment spijt gehad van mijn opvoeding. We kunnen het goed vinden met de mensen van deze maatschappij en daar waar we bij te leren hebben, gebeurt dat voorspoedig." Sinds de inval zijn de jongste kinderen in een jaar tijd vijftien keer verhuisd. Ze noemen het jaar na de inval traumatiserend.

Slechte gezondheid

De rechtbank van Assen bepaalde donderdag dat de strafvervolging van Gerrit Jan van D. (68) moet worden beëindigd wegens zijn slechte gezondheid. "Wij willen graag dat onze vader weer bij ons in mag wonen. Mijn vader heeft ons een gelukkig eerste deel van ons leven gegeven en nu geven wij hem graag een gelukkig laatste deel hier op aarde." Ze vragen de media om privacy en rust. "We kennen inmiddels genoeg mensen die op een verantwoorde en fatsoenlijke manier zich om ons bekommeren."

De vier oudste kinderen hebben vorige maand in de rechtbank hun diepe bezorgdheid uitgesproken over de nieuwe woonsituatie van Van D. Volgens de oudsten is het gevaar groot dat hij in zijn oude, kwalijke gedragspatronen vervalt en zijn kinderen zal indoctrineren en beïnvloeden. Dat zal hun de kans ontnemen "een individu te worden".