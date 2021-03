Van het nieuwe coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen komen het tweede kwartaal drie miljoen doses beschikbaar voor Nederland. De eerst levering komt in april, daarna in mei en juni nog meer. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in een reactie op de goedkeuring door toezichthouder EMA donderdag.

In het derde kwartaal verwacht de minister zes miljoen vaccins van Janssen. Van het vaccin is maar één prik nodig.