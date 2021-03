Er zijn nog nooit zoveel tweelingen geboren, maar de piek lijkt bereikt

Wereldwijd worden er 1,6 miljoen tweelingen per jaar geboren. Een op de 42 kinderen die ter wereld komt, is onderdeel van een tweeling. Dat is een record, maar de piek lijkt bereikt.

Sinds de jaren 80 is het aantal tweelingen met een derde toegenomen, voornamelijk doordat vrouwen later aan kinderen beginnen en IVF meer gebruikt wordt om zwanger te raken. Maar de focus van vruchtbaarheidstrajecten wordt steeds meer verlegd naar het krijgen van één baby, omdat dat minder risico’s met zich meebrengt. Daardoor zal het aantal tweelingen in de toekomst vermoedelijk weer afnemen.

Een wereldwijde overzichtsstudie die in vakblad Human Reproduction verscheen, toont aan dat overal het aantal tweelinggeboortes stijgt, in Azië met 32 procent en in Noord-Amerika zelfs met 71 procent. De onderzoekers verzamelden cijfers van de periode 2010-2015 uit 165 landen en vergeleken die met de cijfers uit 1980-1985. Het aantal tweelinggeboortes steeg wereldwijd van 9 per 1000 naar 12 per 1000.

Zo’n 80 procent van alle tweelingen wordt in Afrika en Azië geboren. “Het tweelingcijfer is zo hoog in Afrika omdat er veel twee-eiige tweelingen worden geboren. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met genetische verschillen tussen de Afrikaanse populatie en andere bevolkingsgroepen,” aldus hoofdonderzoeker professor Christiaan Monden van de University of Oxford.