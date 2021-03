Spanjaarden boos: Duitsers boeken massaal vakantie naar Mallorca

Volgens Duitsland zijn de Balearen geen risicogebied meer en dus boeken de oosterburen massaal een vakantie naar Mallorca of Ibiza. De Spanjaarden op het vaste land reageren woedend. Zelf zitten ze in lockdown.

Alleen al luchtvaartmaatschappij Eurowings heeft in de paasvakantie 300 extra vluchten ingepland naar de Spaanse eilanden. Spanje en Portugal noteren momenteel lage besmettingscijfers. Mallorca heeft zelfs het laagste aantal besmettingen van alle eilanden in de Middellandse Zee. De Duitse overheid heeft daarom besloten dat Duitsers die terugkomen uit die gebieden niet meer in quarantaine hoeven en geen negatieve coronatest meer hoeven te laten zien.

Behalve Eurowings heeft ook Ryanair al 200 vluchten extra klaarstaan voor de paasvakantie. TUI meldt dat veel hotels op Mallorca al zijn volgeboekt en volgens Bild is het aantal boekingen voor huurauto’s verdrievoudigd op het eiland.

De Spanjaarden zijn op zijn zachtst gezegd ‘not amused’. Om een piek na de paasvakantie te voorkomen mogen zij niet reizen naar andere delen van Spanje.

“Het slaat nergens op dat we in Spanje niet tussen regio’s mogen reizen, maar buitenlanders wel gewoon binnen mogen en het coronavirus kunnen verspreiden”, aldus Emilio Rivas (23) uit Madrid tegen Reuters. “Spanje verandert in een bunker voor de Spanjaarden en een oase voor toeristen”, vindt ook de krant ABC.