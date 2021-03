Duitsland gaat vaccin Spoetnik-V gebruiken bij goedkeuring EMA

Duitsland zal het Russische coronavaccin Spoetnik-V gebruiken als het middel wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Bondskanselier Angela Merkel zegt dat Duitsland alle vaccins moet gebruiken die worden toegelaten op de Europese markt.

Merkel zegt ook dat de Duitse autoriteiten zelf doses zullen aankopen als de Europese Unie dat niet gaat doen. Alle vaccins voor de Europese Unie worden momenteel gekocht via de Europese Commissie. Sinds Rusland met Spoetnik-V kwam, reageerden sommige landen aanvankelijk sceptisch.

Het EMA kijkt sinds 4 maart met een versnelde procedure naar Spoetnik-V. Dat houdt in dat de onderzoeksresultaten al worden bestudeerd voordat het dossier compleet is. Doordat de experts al voor de indiening van de laatste gegevens zijn ingelezen, kunnen ze sneller beslissen of het vaccin in de Europese Unie toegelaten wordt.

In de Europese Unie wordt al gebruikgemaakt van de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Ook het vaccin van Janssen is goedgekeurd, maar dat middel is nog niet geleverd.

Merkel zei vrijdag ook dat ze bereid is het vaccin van AstraZeneca te nemen. Daarmee reageerde ze op de zorgen over de mogelijk bijwerkingen, die voor een aantal Europese landen aanleiding waren om tijdelijk te stoppen met de toediening van het vaccin. Ook Duitsland stopte met de inentingen, maar heeft die inmiddels weer hervat.