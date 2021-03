De gemeente Amsterdam laat de demonstratie op het Museumplein ontbinden. Ook is zondagmiddag een noodbevel afgekondigd. Het plein wordt door de politie ontruimd, zo is besloten in een overleg tussen de Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en justitie.

Zaterdag werden 58 mensen aangehouden tijdens een andere demonstratie op het Museumplein, gericht tegen de coronamaatregelen.