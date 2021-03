Duitsland verlengt lockdown, winkels gesloten rondom Pasen

De Duitse lockdown wordt verlengt tot 18 april en het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moeten worden beperkt. Daarom zijn tussen 1 en 5 april de meeste winkels gesloten en mogen er geen kerkdiensten plaatsvinden. Winkels die voedsel verkopen blijven wel open. Dat besloten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten tijdens topoverleg over het coronabeleid.

Het plan om tijdens Pasen tijdelijk iets meer bezoek thuis toe te laten, werd verworpen. Tijdens een persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag drukte Merkel de Duitsers op het hart om vooral thuis te blijven tijdens Pasen. "We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie", zei ze, eraan toevoegend dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren.

Duitsland zit al sinds halverwege december in lockdown. De autoriteiten hadden voor het overleg maandag de verwachtingen over mogelijke versoepelingen getemperd. Ze maken zich zorgen over het groeiende aantal coronabesmettingen. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn waarschuwde vorige week dat zijn land in een derde coronagolf zit.

Duitse bestuurders zagen vorige maand nog wel ruimte voor versoepelingen. Zo mochten kappers en sommige scholen enkele weken geleden weer open. De lockdown wordt in Duitsland steeds met enkele weken verlengd.