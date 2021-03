Nek-aan-nek: Van Haga krijgt bijna evenveel stemmen als lijsttrekker Baudet

Wybren van Haga, nummer twee van Forum voor Democratie, heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen vorige week bijna evenveel stemmen gekregen als zijn lijsttrekker Thierry Baudet. Het verschil tussen de twee kopstukken van de partij is maar enkele duizenden stemmen. Dat blijkt uit een analyse van de Verkiezingsdienst van het ANP.

In de afgelopen dagen hebben 331 gemeenten vastgesteld en naar buiten gebracht hoeveel stemmen elke afzonderlijke kandidaat heeft gekregen. Baudet heeft in die gemeenten 223.876 stemmen gekregen, Van Haga 221.371. Het verschil tussen de twee kandidaten is 2505 stemmen.

Baudet heeft in 178 gemeenten de meeste stemmen gekregen van de twee, Van Haga in 152.

In de Gelderse gemeente Overbetuwe kregen de twee kandidaten precies evenveel stemmen. Ze eindigden allebei op 633 stemmen. In Son en Breugel, Bunnik en Voorst heeft Van Haga één stem meer gekregen, in Roerdalen en op Vlieland had Baudet juist de kleinst mogelijke voorsprong op Van Haga. In 32 andere gemeenten was het onderlinge verschil tien stemmen of minder.

Baudet behaalde zijn grootste voorsprong in Almelo. Daar kreeg hij 448 stemmen meer dan Van Haga. In Enschede was het verschil 430 stemmen in het voordeel van Baudet. In de gemeente Westland in Zuid-Holland zagen de Forum-kiezers juist meer in Van Haga. Hij kreeg daar 503 stemmen meer dan Baudet. In zijn woonplaats Haarlem eindigde Van Haga met een voorsprong van 455 stemmen.

De gemeenten waar Van Haga populairder is, liggen vooral in Noord-Holland. Daar wint hij in 36 gemeenten van zijn partijgenoot. Ook in Friesland, Limburg en Zuid-Holland trekt Van Haga vaker aan het langste eind. In Noord-Brabant zijn de rollen juist omgedraaid en is Baudet de populairste van de twee, hij verslaat Van Haga daar in 52 gemeenten. Ook in Overijssel en Gelderland is Baudet een aanzienlijk grotere stemmentrekker dan Van Haga.

Van Haga kwam bij de vorige verkiezingen, in 2017, voor de VVD in de Tweede Kamer. In 2019 werd hij uit de fractie gezet en ging hij verder als eenmansfractie, de groep-Van Haga. Afgelopen december sloot hij zich aan bij Forum voor Democratie. Van Haga houdt zich in de Kamer onder meer bezig met het coronavirus.