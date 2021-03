Arme Nederlanders overlijden vaker aan corona dan rijke

De coronacrisis maakt de kloof in ons land nog een beetje duidelijker: Nederlanders met een laag inkomen lopen meer kans om te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus dan hun rijkere landgenoten. Dat geldt vooral voor mensen onder de 70, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Sterker nog, de kans om te overlijden aan Covid-19 is drie keer zo hoog voor 70-minners met een lager inkomen vergeleken met mensen uit deze leeftijdscategorie die meer verdienden. Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond overleden anderhalf keer vaker.

Volgens de CBS-onderzoekers, die samen met het Amsterdam UMC de data van ruim 10.000 coronadoden onderzochten in de eerste golf, ligt de verklaring in krappere huizen en andere arbeidsomstandigheden. Zo is bij veel minder goed betaalde beroepen thuiswerken niet mogelijk. Het besmettingsrisico is daardoor groter.