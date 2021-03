Paus verlaagt salaris van kardinalen vanwege coronacrisis

Paus Franciscus verlaagt het salaris van zijn kardinalen. Ook andere topmedewerkers moeten de komende tijd genoegen nemen met een lager inkomen, meldt het Vaticaan. Dat rekent vanwege de coronacrisis op een begrotingstekort van tientallen miljoenen euro's.

De salarisverlaging gaat op 1 april in. De kardinalen moeten het meeste inleveren. Zij gaan er 10 procent op achteruit. De hoge geestelijken verdienen volgens persbureau Reuters vermoedelijk zo'n 4000 tot 5000 euro per maand. Ook krijgen ze toegang tot relatief voordelige huurappartementen in de Italiaanse hoofdstad. Het salaris van sommige andere medewerkers van het Vaticaan wordt met 3 tot 8 procent verlaagd.

De paus heeft duidelijk gemaakt dat hij wil voorkomen dat medewerkers ontslagen moeten worden. Personeel in lagere functies wordt ontzien bij de salarisverlagingen. Die zijn volgens de Heilige Stoel nodig vanwege de coronacrisis, die ook de financiën van de kerk heeft getroffen. Zo moesten de Vaticaanse Musea bijvoorbeeld langdurig de deuren sluiten en zijn er daardoor minder inkomsten.