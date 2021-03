‘Vaccinatie ouderen blijft achter door gebrekkige communicatie’

Onder ouderen bestaat veel onduidelijkheid over wanneer zij hun coronavaccin krijgen, zeggen ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB. Ouderen weten niet wanneer ze aan de beurt zijn en de communicatie over de vaccins was te vaak tegenstrijdig. Ook zijn priklocaties soms te ver weg en zijn ouderen niet enthousiast over het AstraZeneca-vaccin, aldus de bonden.

Uit de laatste RIVM-cijfers blijkt dat 33 procent van de thuiswonende 90-plussers de eerste prik nog moet krijgen. Voor 80-plussers is dat ongeveer 20 procent. Aan de vaccinatiebereidheid ligt dat niet, zeggen woordvoerders van de ANBO en de KBO-PCOB. Uit hun onderzoeken komt namelijk naar voren dat ongeveer 10 procent geen prik wil, terwijl 24 procent zou twijfelen. "Het kan zijn dat bijvoorbeeld de onduidelijkheid over AstraZeneca die twijfel heeft versterkt. Maar wij horen vanuit onze achterban weinig geluiden dat mensen geen vaccin willen", zegt een woordvoerder van KBO-PCOB.

Volgens een zegsman van de ANBO blijven ouderen vooral door praktische problemen achter. "De meest gestelde vragen op onze corona-adviestelefoonlijn zijn wanneer ouderen aan de beurt zijn en of ze tussen vaccins kunnen kiezen." Het vaccinatieschema van de Rijksoverheid geeft daar geen antwoord op, zegt hij. "Daar staat: vanaf januari of februari. Maar wanneer is dat dan precies?" Uit de vraag of je mag kiezen tussen vaccins leidt hij af dat wordt getwijfeld over het AstraZeneca-vaccin. Van de 100.000 beschikbare plekken voor dat vaccin, zijn er in de afgelopen week maar 36.000 geboekt. Ruim twee weken gelezen werd het prikken met AstraZeneca tijdelijk gestopt omdat er meldingen binnenkwamen van tromboseachtige klachten. Dat werd vorige week, nadat de Europese toezichthouder EMA oordeelde dat het vaccin veilig en effectief is, weer hervat.

Het vaccineren gaat niet zo snel als gehoopt. Van de 416002 gezette prikken die vorige week werden geambieerd, werd slechts twee derde gehaald. Maandag zei coronaminister Hugo de Jonge daarover dat niet alle prikmogelijkheden worden benut met afspraken. Een verklaring daarvoor had hij niet.

Het kabinet moet consistenter communiceren, zegt de woordvoerder van KBO-PCOB. "Eerst zei De Jonge dat ze met AstraZeneca zouden blijven prikken, toen toch weer niet. Dat zorgt voor verwarring en voedt twijfel." Beide ouderenbonden pleiten bovendien voor meer mobiele priklocaties. "Van sommige ouderen horen we dat ze een uur moeten rijden naar een priklocatie. Dat werkt niet." Ze willen dat er priklocaties bij bijvoorbeeld supermarkten komen. "Als het maar dichtbij is. Maak er een militaire operatie van." Vanaf volgende week gaan huisartsen niet-mobiele mensen aan huis vaccineren, meldde het RIVM maandag.