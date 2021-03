Waarom Europa zoveel trager vaccineert dan Amerika en Groot-Brittannië

In Londen feliciteren mensen elkaar op straat met hun prik, in New York zitten ze op het terras. En wij? Wij mogen vanaf vandaag een uurtje later binnenkomen. Wat doen ze beter aan de andere kant van het Kanaal en de oceaan?

Nederland zit op 14 prikken per 100 inwoners, schrijft RTL Nieuws. De VS op 44 en Groot-Brittannië op 50. De RTL-correspondenten noemen twee oorzaken voor het hoge priktempo.

Veel inkopen

Als eerste: de inkoop van vaccins. “Het is een soort vaccinatienationalisme”, vertelt correspondent Anne Saenen tegen RTL Nieuws. “Het AstraZeneca-vaccin komt van de Universiteit van Oxford. Het lijkt erop dat de Britse regering voorwaarden heeft gesteld: we steken geld in de universiteit in ruil voor leveranties.” Ook heeft Boris Johnson er persoonlijk voordeel bij als het vaccineren in zijn land snel gaat, na alles wat er misging met het coronabeleid. “Vaccineren is voor Johnson de manier om zijn premierschap te redden.”

In de VS heeft die andere populist, die alles fout deed, ook snel ingezet op vaccins. “Donald Trump – en dat mag ook wel eens genoemd worden – heeft heel vroeg ingezet op vaccins. Hij heeft zeer snel besteld bij Pfizer. Ze hebben enorm veel doses opgekocht voordat ze wisten of het zou werken,” aldus Erik Mouthaan. “Ze hebben 30 miljoen doses AstraZeneca opgekocht terwijl het hier nog niet eens is goedgekeurd. Die liggen in Ohio in een fabriek.”

Snel opschalen

Tweede verklaring is de snelle opschaling. Anne Saenen over het vaccinatietempo in het Verenigd Koninkrijk: “Het wordt als een bevrijding gezien. Allerlei gebouwen worden omgeturnd tot priklocatie: een grote kathedraal, een rugbystadion, supermarktafdelingen (zoals kleding) die dicht zijn.” Ook de Amerikanen prikken in hoog tempo. Ze kunnen in de lokale apotheek hun dosis krijgen. “Tot deze week waren er 17.000 van die apotheken waar je een coronaprik kunt halen. President Biden heeft gezegd dat het er 40.000 worden.”