Vader redt zoons uit zee in VS, maar komt zelf om

Pete Rosengren (42) uit Chicago was met zijn vrouw en drie zoons op vakantie in Florida. Op de eerste dag al voltrok zich een ramp. Zijn kinderen gingen de zee in en kwamen in de problemen. Het lukte Pete om hen te redden, maar zelf kwam hij om het leven.

“Het ging allemaal heel snel,” vertelt Petes vrouw Maura aan de Daily Herald. “We waren er net een paar minuten. De jongens renden meteen het water in.” Er hingen rode vlaggen, omdat het vanwege de sterke stroming in de Golf van Mexico te gevaarlijk was om te zwemmen.

De kinderen van 7, 12 en 14 negeerden het verbod en kwamen vrijwel direct in moeilijkheden. Vader Pete zag het gebeuren en rende achter hen aan. Een 9-jarig vriendje pakte hij vast en gaf hij aan een andere volwassene. Daarna wist hij samen met reddingswerkers zijn eigen kinderen uit de branding te redden. Maar toen moest hij zelf nog op de kant worden getrokken.

Pete was buiten bewustzijn en werd direct gereanimeerd, maar in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Het is nog onduidelijk of hij is verdronken of een hartaanval kreeg in het water. “Pete was zo’n held. Hij gaf je alles wat hij had,” vertelt vriend Joe Shaker. “Iedereen heeft wel een Pete Rosengren-verhaal. Hij zorgde ervoor dat je je bijzonder voelde. Hij leefde zoals wij allemaal zouden moeten leven.”