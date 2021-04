Rutte over bespreken functie Omtzigt: ‘Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd’

Premier Mark Rutte herinnerde zich niet dat hij het in zijn gesprek met de voormalige verkenners over CDA-Kamerlid Omtzigt had gehad. "Ik heb niet gelogen", zei hij donderdag in de Tweede Kamer. "Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd, en betreur dat ten zeerste", aldus Rutte. Lilian Marijnissen (SP) kan het niet geloven. "Ongelofelijk. We hebben te vaak gezien dat er verscholen werd achter herinneringen die er niet waren." Ook Ploumen reageert: "Het is volstrekt ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt."