Oom laat 15-jarige jongen rijden op de A20

Een man heeft zijn 15-jarige neefje met 100 kilometer per uur auto laten rijden op de A20. Volgens de politie hadden de twee tijdens de rit ook nog van plek gewisseld omdat ze waren betrapt.

De politie zag de jongen achter het stuur zitten en sommeerde de auto hen te volgen. Toen de auto stopte bleek de jongen op de bijrijdersstoel te zitten. Volgens de politie bleef de man echter volhouden dat hij zijn neefje niet had laten rijden.

"De oom bleef ons uitmaken voor leugenaars en bleef volhouden dat hij had gereden. Zelfs toen we de dashcambeelden lieten zien, waar het jonge neefje van 15 jaartjes jong, duidelijk achter het stuur zichtbaar was, bleef de man volhouden dat er niets klopte van onze beweringen", schrijft de politie op Facebook. "Goocheltruc of niet, het van bestuurder wisselen terwijl je 100 op de A20 rijdt, is toch wel 1 van de meest lompe dingen die je kan doen. Hoewel het op de snelweg laten rijden door je neefje van 15 ook niet bijster slim is."

Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt voor meerdere strafbare feiten.