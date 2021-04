Vaccinatie van 73- en 74-jarigen en niet-mobiele mensen begint

Nieuwe groepen mensen zijn aan de beurt voor een inenting tegen het coronavirus. Zo krijgen ongeveer 390.000 mensen die in 1947 en 1948 geboren zijn vanaf dinsdag een uitnodiging voor hun eerste prik. In de afgelopen dagen konden zij alvast een afspraak inplannen, zodat ze zo snel mogelijk aan de beurt zouden komen.

In de komende weken krijgen ook ongeveer 560.000 mensen uit 1949, 1950 en 1951 een uitnodiging voor hun vaccinatie. Al deze zeventigers krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Zij kunnen terecht bij meer dan tachtig priklocaties van de GGD'en verspreid over het land.

Huisartsen beginnen deze week met het vaccineren van mensen die nog zelfstandig wonen maar niet mobiel zijn. Deze mensen waren in de afgelopen tijd niet in staat om, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie te gaan, dus komen de huisartsen naar ze toe. Dit kunnen hoogbejaarde mensen zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. Deze mensen krijgen het vaccin van AstraZeneca. De groep bestaat in totaal uit ongeveer 70.000 mensen, maar voorlopig krijgen alleen mensen die in 1960 of eerder geboren zijn het vaccin. Voor mensen die jonger dan 60 zijn, geldt een prikpauze.