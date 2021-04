Grapperhaus: situatie nog niet goed genoeg om terrassen te openen

Het kabinet blijft erbij dat de coronacijfers te slecht zijn om terrassen en andere buitenlocaties weer open te kunnen gooien. Dat zei minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag, voorafgaand aan overleg met zijn collega-ministers.

"De situatie, epidemiologisch, is nog niet zo dat we dat verantwoord vinden", aldus Grapperhaus. Het kabinet maakte zondag bekend dat versoepelingen er toch nog niet in zitten vanaf 21 april, iets waar Haagse bronnen eerder wel op zinspeelden.

De burgemeesters van de vier grote steden vinden desondanks dat de terrassen weer open moeten kunnen, met het naderende lenteweer. Handhaven wordt anders onhaalbaar, stellen zij.

Wekelijkse overleg

"We hebben vanmiddag Veiligheidsberaad", zei Grapperhaus, doelend op zijn wekelijkse overleg met de voorzittende burgemeesters van de veiligheidsregio's. Daar gaan we het er goed over hebben."

"We komen er tot nu toe altijd uit", voegde hij eraan toe.