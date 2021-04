Programmamanager Fieldlab: er zijn nu alleen maar verliezers

Volgens de programmamanager van Fieldlab-evenementen Pieter Lubberts zijn er "alleen maar verliezers" na de afgelasting van 538 Oranjedag. De ophef die is ontstaan rondom het testfestival, dat aanstaande zaterdag in Breda zou plaatsvinden met 10.000 man publiek, wijkt volgens hem af van het hoofddoel van Fieldlab. "De discussie wijkt af van waar we het eigenlijk voor doen: testen en onderzoek doen voor veilige evenementen", vertelt Lubberts maandagavond aan tafel bij Beau van Erven Dorens. Het was voor Fieldlab een "zware dag". "We zijn teleurgesteld en het voelt als een gemiste kans voor ons onderzoek. Maar ook voor Radio 538 en Depla, de burgemeester van Breda." Lubberts, die tot 2006 werkzaam was als operations manager bij Radio 538, had de negatieve reacties aanvankelijk niet verwacht. "Daar hadden we niet op gerekend. Als Fieldlab zijn we bezig met iets dat volgens ons belangrijk en goed is voor de maatschappij." Het testfestival kwam de afgelopen dagen in opspraak. Een medewerker van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis riep op het festival af te gelasten en startte zaterdag een petitie, die door ruim 370.000 mensen is ondertekend. Dat had Lubberts graag anders gezien. "Ik snap dat je schrikt van 10.000 mensen. Maar in plaats van een statement of petitie, had ik een gesprek de voorkeur gegeven." Daar heb je volgens hem meer aan. "Met alle lokale partijen hebben we heel veel gesprekken gevoerd. Dan krijg je veel meer begrip voor wat ieder doet." Lubberts onderstreept dat hij begrip heeft voor de beslissing van de gemeente Breda om geen vergunning te verlenen aan 538 Oranjedag. "Maar de bedoeling is zo anders dan hoe het nu wordt opgevat." Hij hoopt dat de andere Fieldlab-evenementen, waaronder een marathon en de Efteling, niet lijden onder de negatieve aandacht. "Ik zou het heel jammer vinden als onze mede-organisatoren worden afgeschrikt door alle negatieve reacties van de afgelopen dagen. We willen juist iets bijdragen aan het openen van de maatschappij."