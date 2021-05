VVD-politicus Hans van Baalen is in een ziekenhuis in Rotterdam overleden na een kort ziekbed. Dat heeft een woordvoerder van de familie gemeld aan het ANP.

De 60-jarige Van Baalen was van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Aansluitend zat hij voor die partij in het Europees Parlement tot juli 2019.

In het Europees Parlement was Van Baalen ook sinds november 2015 partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa), waarbij de VVD namens Nederland is aangesloten.