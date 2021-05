Farmaceuten: vrijgeven patenten coronavaccin helpt niet

Het vrijgeven van patenten op coronavaccins is niet het juiste antwoord op de wereldwijde vaccinschaarste. Dat schrijft de internationale federatie van farmaceuten in een verklaring waar desgevraagd in ieder geval Pfizer achter staat. Volgens de farmaceutische industrie zorgt het vrijgeven van patenten niet tot meer vaccins, maar voor ontwrichting van de vaccinproductie en -distributie. De federatie reageerde op de Verenigde Staten, die zich woensdagavond achter een voorstel schaarden om patenten op coronavaccins vrij te geven. Daardoor zouden ook fabrieken in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden vaccins kunnen gaan produceren, mogelijk bovendien voor een lagere prijs. Vooral India en Zuid-Afrika maken zich daar hard voor omdat beide landen kampen met forse aantallen besmettingen, terwijl het vaccineren wegens onder meer schaarste niet snel genoeg gaat. Donderdag zei ook EU-voorzitter Ursula von der Leyen dat ze niet onwelwillend tegenover patentvrijgave staat. Eerder waren de VS en de EU nog tegen het plan. Het trage vaccineren komt volgens de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) door handelsbarrières, knelpunten in de bevoorradingsketen, een tekort aan ruwe materialen en de onwelwillendheid van rijke landen om hun vaccins met armere landen te delen. Volgens IFPMA leidt de discussie over patentvrijgave slechts van deze problemen af.