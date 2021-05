SER-voorzitter Mariëtte Hamer (PvdA) vrijwel zeker nieuwe informateur

Mariëtte Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en oud-fractievoorzitter van de PvdA, wordt woensdag zo goed als zeker voorgedragen als nieuwe informateur door de Tweede Kamer. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van het AD.

De Kamer debatteert woensdag over het eindverslag van Herman Tjeenk Willink, de vorige informateur. Hij stelde voor dat er een nieuwe informateur komt die op afstand van de actuele politiek staat met "een breed sociaal-economisch profiel". Hamer is de voorzitter van de SER, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van sociaal-economische onderwerpen. In de raad zitten vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als vakbonden.