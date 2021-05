Vrouwen die RIVM-directeur Van Dissel bedreigden voor de rechter

De twee vrouwen die verdacht worden van het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel, moeten woensdagmiddag voor de politierechter in Den Haag verschijnen. De 54-jarige vrouw uit Apeldoorn en de 53-jarige vrouw uit Terneuzen worden ook verdacht van opruiing.

In een groepsapp van berichtendienst Telegram werd opgeroepen tot het plegen van geweld tegen de RIVM-directeur. Daarbij werd ook zijn huisadres gedeeld. De vrouwen plaatsten in deze chatgroep opruiende berichten. Ze zouden onder meer geloven in complottheorieën dat er een satanistisch en elitair pedonetwerk bestaat, waar Van Dissel ook toe zou behoren.

Het politie-onderzoek naar de Telegram-groep loopt nog door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten.

De twee vrouwen zijn eind april opgepakt en zitten sinds die tijd in voorarrest.