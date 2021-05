Waarom ‘het oude normaal’ ons nog zwaar gaat vallen

Stapje voor stapje keren we terug naar het oude normaal. We pakken weer een voorzichtig terrasje, boeken vakanties in het buitenland en mogen straks misschien zelfs wel een voorzichtig feestje vieren. Maar kunnen onze hersenen al die prikkels nog wel aan?

"Vergelijk het met een vakantie," zegt GZ-psycholoog Najla Edriouch tegen de NOS. "Als jij drie weken op een rustige plek bent geweest en je komt dan weer op je werk, dan zal je het daar ook heel druk vinden. Het is maar net wat je gewend bent. Je brein heeft tijd nodig om zich weer aan te passen."

Ze legt uit: "In de huidige situatie krijgen veel mensen minder prikkels dan normaal. Daardoor is je prikkelverwerking veranderd. Als er weer meer prikkels komen, reageert je brein daarop door bepaalde stofjes aan te maken. Bij te veel prikkels wordt dat onder meer cortisol, het stresshormoon."

Dát we een drukke zomer voor de boeg hebben, lijkt zeker. "Maak je klaar voor the summer of love", zegt Rick van Baaren, hoogleraar gedragsverandering van de Radboud Universiteit. "Alles wat je hebt ingehouden aan behoeftes, ga je overcompenseren. Dat is echt een psychologisch basisbeginsel."