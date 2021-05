Hoe je bereikt dat de stewardess je leuk vindt

Zeker op lange vluchten is het fijn als de stewardess denkt dat je aardig bent, en geen zeurpiet. Als je later die extra deken wilt of een koptelefoon kan dat schelen.

Lifehacker heeft tips

Wees attent. Stewardessen brengen elke maand tussen de 75 en 100 uur door in de lucht. Bovendien worden parttime stewardessen veelal pas betaald als de vlucht vertrekt.

Hun werk begint met een glimlach en een groet. Maar menigeen groet niet terug Stewardess Kara Mulder vertelde het aan Reader's Digest dat de meeste mensen de begroeting van de stewardess negeren in een poging zich naar hun stoel te haasten. Je kunt ook vriendelijk zijn. Mulder zegt dat goede manieren - zelfs een ​​echt gesprekje - niet alleen de ene vlucht van een stewardess een beetje mooier zal maken, maar dat je er na het opstijgen een gratis glas wijn mee kunt scoren.

Stewardessen werken er hard aan om uw vlucht zo comfortabel mogelijk te maken, maar zij zijn niet uw persoonlijke schoonmaakdienst. Houd je vuilnis vast totdat ze langskomen met vuilniszakken.

Stewardessen hebben veel te doen wanneer ze klanten bedienen. Zorg ervoor dat je de snackkaart hebt bekeken en klaar bent om te bestellen als ze langskomen.

De reisvoorschriften voor pandemieën zijn nog steeds van kracht, dus draag uw masker altijd over uw mond en neus.

De stewardessen kunnen niet voorspellen wanneer turbulentie zal toeslaan, dus doe ze een plezier en blijf op je stoel, behalve als je naar de WC gaat. Blijf zitten als het bordje met de veiligheidsgordel aan is en probeer niet naar de WC te rennen zodra het bordje uit gaat.