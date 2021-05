‘Willekeur bij uitnodiging coronaprik bij medische indicatie’

De uitnodigingen voor coronavaccinaties op basis van een ‘medische indicatie’ lijken totaal willekeurig verstuurd te zijn. Sommige patiënten krijgen tot hun stomme verbazing een uitnodiging terwijl ze amper iets mankeren, terwijl anderen doodziek zijn en maar niets horen. Patiëntenorganisaties noemen de gang van zaken ‘absurd’ en willen dat ziekenhuizen bijspringen. Dat concludeert het AD na een rondgang langs patiëntenorganisaties en experts.

Mensen met ‘een medisch risico tussen 18 en 60 jaar’, oftewel degenen die op de lijst voor de griepprik staan, krijgen deze week een vaccinatieuitnodiging. Huisartsen kunnen daar zelf patiënten aan toevoegen. Maar de ene huisartsenpraktijk blijkt daarin makkelijker dan de andere, waardoor willekeur ontstaat. "Er zijn treurige gevallen van mensen die bijvoorbeeld volgende week starten met hun chemokuur tegen kanker, maar nog steeds geen inenting hebben gehad’’, stelt Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

De NFK wil dat de ziekenhuizen die patiëntengroep gaan vaccineren. "Daar kennen ze die patiënten en kunnen ze het moment van vaccinatie afstemmen op de behandeling’’, aldus Dingemans. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunt dat pleidooi. "Wij merken dat er heel veel gedoe is over wie er gevaccineerd wordt en waarom’’, aldus NPCF-woordvoerder Thom Meens. "Als je ziekenhuizen de kans geeft om meer mensen te vaccineren, kun je mogelijk zulke gruwelijk schrijnende gevallen voorkomen.’’

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) beaamt in een reactie dat er in een onbekend aantal gevallen fouten zijn gemaakt bij de selectie van patiënten. "Het kan zijn dat er bij de selectie van patiënten vanuit het huisartsinformatiesysteem menselijke fouten zijn gemaakt. Of dat het systeem niet helemaal up to date is, waardoor mensen die vroeger iets hebben gemankeerd nu een uitnodiging krijgen’’, stelt een woordvoerder in het AD.