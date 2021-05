Vermiste man dood gevonden in standbeeld van dinosaurus

De politie heeft zaterdagmiddag het lichaam van een 39-jarige man gevonden in het standbeeld van een dinosaurus in Barcelona. De man wilde vermoedelijk zijn telefoon terugvinden die in het beeld was gevallen. Hij kwam toen vast te zitten.

Een man en zijn zoon zagen dat er iets zat in de stegosaurus van papier-maché in Santa Coloma de Gramenet, een buitenwijk van Barcelona. Ze belden de politie, die al snel ontdekte dat er een lichaam in het beeld zat, zo schrijft onder meer The Guardian.

"We vonden het lichaam van een man in een van de poten van het dinosaurusbeeld. Het was een ongeluk. Het lijkt erop dat de man zijn mobiele telefoon terug wilde, die hij in het beeld had laten vallen. Hij ging er met zijn hoofd eerst in en kon er daarna niet meer uitkomen," vertelt de politiewoordvoerster.

De politie heeft er de brandweer bijgehaald om het beeld open te snijden en de man eruit te halen. "We wachten nog op het autopsierapport dus we weten niet hoe lang hij er al in zat, maar het lijkt erop dat hij een paar dagen vast heeft gezeten," aldus de zegsvrouw nog.

Volgens lokale media was de man enkele uren voor zijn lichaam is gevonden als vermist opgegeven.