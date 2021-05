Hand geamputeerd bij man die te strakke boeien om kreeg

De Amerikaanse bouwvakker Giovanni Loyola (26) werd hardhandig in de boeien geslagen. Die zaten zo strak dat blijvende schade ontstond. Uiteindelijk zat er niets anders op dan de hand te amputeren.

Loyola, die in Pinson, Alabama, woont, werd in februari vorig jaar opgepakt, omdat hij werd verdacht van betrokkenheid bij een vechtpartij. Zelf zei hij dat dit niet zo was, maar dat het mogelijk om zijn broer ging. Loyola werd geboeid meegenomen naar het politiebureau.

De handboeien zaten echter zo strak dat de bloedsomloop geblokkeerd raakte. De man vroeg meermaals of de boeien wat losser mochten, maar dat gebeurde niet. Pas na acht dagen werd hij vrijgelaten en kon hij naar een arts.

Loyola moest vier operaties ondergaan waarbij zijn vingertoppen werden verwijderd, maar dat verhielp het probleem niet. Uiteindelijk moest zijn hele linkerhand worden geamputeerd.

De twintiger heeft een aanklacht ingediend tegen de hulpsheriff die hem in de boeien sloeg. William Terrill, professor strafrecht aan de universiteit van Arizona, zei al tegen The Birmingham News dat de hulpsheriff verplicht is om de strakheid van de boeien te controleren.