Nederlands vaccinatietempo op Europees gemiddelde

De vaccinatie van de Nederlandse bevolking tegen het coronavirus verloopt zo snel als het Europees gemiddelde. Dat valt op te maken uit cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Volgens de laatste gegevens die de instantie heeft verwerkt, heeft 44,1 procent van de EU-burgers inmiddels ten minste één beschermende prik gekregen. Nederland zat daar met 44,9 procent een fractie boven.

Op de ranglijst van de instantie staat Nederland op de tiende plaats van de 27 EU-landen. Daarbij moet worden aangetekend dat de percentages heel dicht bij elkaar liggen. Zo staat Cyprus met 49,1 procent al op de vierde plaats.

In het ECDC-overzicht zijn bovendien de laatste meldingen nog niet meegenomen. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid zijn ruim 9,2 miljoen vaccindoses toegediend. Op de ECDC-site stond de teller voor Nederland maandag nog op ruim 8,8 miljoen. Het overzicht kan met zulke kleine marges dus snel achterhaald zijn.

Malta aan kop

Het kleine Malta gaat in de EU aan kop met 63,6 procent. Daarna volgt Hongarije, dat op eigen houtje Russische en Chinese vaccins heeft goedgekeurd die in de rest van de EU niet zijn toegelaten. Mede dankzij die aanvoer is in Hongarije nu 61,7 procent van de 18-plussers al minimaal een keer gevaccineerd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werkt sinds maart aan een beoordeling van het Russische Sputnik V. Finland staat op plaats drie met 53 procent.

Na nummer vier Cyprus volgen heel dicht op elkaar Oostenrijk, België, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Luxemburg en Spanje. Het verschil tussen deze landen bedraagt minder dan 5 procentpunt. Wanneer wordt gekeken naar het absolute aantal toegediende eerste doses, staat Nederland op plaats zes en Duitsland, dat ook verreweg de meeste inwoners heeft van de EU, op plaats één.

De grootste achterblijver is Bulgarije, waar volgens het ECDC-overzicht slechts 13,9 procent van de bevolking een eerste prik tegen het virus heeft gekregen. Roemenië is voorlaatste met 26,4 procent. Eén op de vijf EU-burgers is inmiddels volledig gevaccineerd. Dat wil voor de meeste vaccins zeggen dat ze twee prikken hebben ontvangen. Alleen bij het vaccin van Janssen volstaat één dosis.