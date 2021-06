’Ik rij prima, maar die anderen…’

We denken dat we goed rijden, uitmuntend zelfs. Maar we denken ook dat de anderen prutsers zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat Athlon Nederland hield onder ruim duizend weggebruikers.

Onze eigen rijvaardigheid vinden we 'uitmuntend', die van de anderen geven we een 3.

„Kortom, de automobilist lijdt aan zelfoverschatting en dat is gevaarlijk en heel lastig te bestrijden”, reageert verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen tegen De Telegraaf

"Zelfvertrouwen is mooi, maar jezelf overschatten kan tot overmoedig gedrag leiden. Want een snelheidsbeperking of appverbod achter het stuur geldt natuurlijk alleen voor de mindere bestuurders, is vaak de gedachte."

„Het lijkt erop dat automobilisten denken: ’Iedereen rijdt onveilig, behalve ik’. Maar liefst 44% beoordeelt zichzelf als een veiligere weggebruiker dan anderen”, zegt Athlon-directeur Jean-Pierre Vissers.