Segers: CU ook geen onderdeel van tweede of derde formatiepoging

Het zal volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers "heel lang wachten" zijn voordat er een serieuze vraag ligt bij zijn partij over regeringsdeelname. Het is volgens hem "echt evident" dat de ChristenUnie voorlopig niet aanschuift. Dat ziet hij niet zitten voor de eerste formatiepoging, maar "ook niet de tweede, ook niet de derde".

Segers sprak donderdag opnieuw met informateur Mariëtte Hamer. Hij benadrukt dat hij voorstellen wil doen voor de komende regeerperiode, onder meer op het gebied van stikstof en woningbouw. Partijen praten met Hamer "op de inhoud" over de herstelplannen voor Nederland, maar de echte kabinetsformatie lijkt vast te zitten. D66 wil graag met PvdA en GroenLinks, maar VVD en vooral het CDA willen niet met allebei die linkse partijen.

Zij zetten graag hun samenwerking met de ChristenUnie voort. Segers houdt de boot af, maar doet de deur niet echt dicht. Hamer wil kijken welke herstelplannen van partijen goed bij elkaar aansluiten, om vervolgens overeenkomsten te zoeken. Het is volgens Segers onwaarschijnlijk dat Hamer via die weg alsnog bij de ChristenUnie uitkomt. "Dat is niet iets waar ik vanuit ga."

Verantwoordelijk tonen op inhoud

Segers herhaalt dat zijn ChristenUnie de tiende partij in grootte is. "Je begint echt bij de grootste partijen", aldus de CU-voorman. "Ik heb gezegd dat ik mij verantwoordelijk toon op de inhoud, dus daar spreek ik nu volop mee. Zelfs zo intensief dat het best bijzonder is voor een relatief kleine partij, dat je zo nadrukkelijk over de inhoud meespreekt." Ook vanuit de huidige coalitie werkt de ChristenUnie al mee aan plannen, omdat er "echt dingen zijn die niet kunnen wachten".

De verkiezingen zijn alweer bijna drie maanden geleden en het is nog steeds niet duidelijk welke partijen straks gaan formeren. Segers wil grotere partijen als VVD, D66 en CDA niet "uitgebreid gaan recenseren". Maar, voegt hij toe, "ik kan wel vaststellen dat het lang duurt. Ik hoop dat op een gegeven moment mensen bij elkaar zitten en dan maar tegen elkaar vertellen in welke combinatie ze zouden willen doorspreken en dan verantwoordelijkheid tonen."