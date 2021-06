Nederlandse artsen gaan naar Suriname: “Het is een warzone”

In Suriname zijn er dagelijks 300 coronabesmettingen. Dat zijn er per 100.000 inwoners drie keer zoveel als hier. Een Nederlands specialistenteam is onderweg om hulp te bieden, want aan alles is tekort.

"Een anesthesist vertelde me: het is een war zone", zegt gepensioneerd chirurg Chander Mahabier, die vandaag naar Suriname vertrekt, tegen de NOS. "Er gaan ook IC-verpleegkundigen mee, intensivisten, microbiologen, technici. We gaan ondersteuning geven die men nu niet heeft."

De verpleegkundigen werken er momenteel van 8 uur 's ochtends tot 21 uur 's avonds en tandartsen helpen op de ic. Er zijn zeker nog 20 tot 30 artsen extra nodig. Vandaar dat er nu een team van 20 man vanuit Nederland onderweg is.

Mahabier: "Twee maanden geleden was ik er voor het laatst en toen waren er amper besmettingen. Nu overlijden er jongelui van 30 en 40 aan covid. In Apoera, een dorpje van 3000 inwoners, zijn 20, 25 besmette mensen opgenomen."

Nog maar 4 procent van de Surinaamse bevolking is gevaccineerd. Er is een groot tekort aan vaccins. Nederland heeft 700.000 doses AstraZeneca toegezegd. Volgende week komt de eerste levering van 40.000 stuks aan.

Gisteren klonk er veel kritiek, omdat Nederland 100.000 doses op de plank heeft liggen als reserve en dus veel sneller vaccins zou kunnen leveren aan Suriname. Daarmee kunnen honderden ziekenhuisopnames worden voorkomen.