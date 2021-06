Toezichthouder: veel mis met houten speelgoedtreintjes

Houten speelgoedtreintjes vertonen vaak mankementen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekt. De toezichthouder onderzocht 21 van dit soort treintjes, waar vooral jonge kinderen mee spelen. Maar liefst twee derde voldeed niet aan de wettelijke eisen. Vijf van de treinsets bleken ronduit gevaarlijk. Schoorstenen, magneetjes en andere kleine onderdelen bleken bijvoorbeeld niet goed vast te zitten, met verstikkingsgevaar tot gevolg.

Van 14 onderzochte sets is de verkoop verboden. In de meeste gevallen gebeurde dat niet wegens acute gevaren, maar omdat het speelgoed ten onrechte was voorzien van een waarschuwing dat het niet geschikt zou zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Terwijl juist peuters het meeste spelen met houten speelgoedtreintjes. De NVWA heeft daar wel een verklaring voor. "De strengere testen die gelden voor speelgoed voor de jongste kinderen worden hiermee mogelijk ontlopen."

De toezichthouder lette in het onderzoek extra goed op loslatende kleine onderdelen en op de lijmverbindingen tussen onderdelen. "Die moeten tegen sabbelen, vallen en stoten kunnen." Voor magneetjes, waarmee kinderen de wagons aan elkaar kunnen verbinden, hadden de onderzoekers ook extra aandacht. Als die worden ingeslikt, kunnen ze ernstige schade in het spijsverteringskanaal veroorzaken.

Volgens de NVWA geeft het onderzoek "een representatief beeld van de markt". De vijf fabrikanten waarbij ernstige overtredingen werden geconstateerd, kregen eerder al opdracht hun afnemers en klanten te waarschuwen. De toezichthouder raadt het gebruik ervan af. Het gaat om treintjes van de merken Eichhorn, Little Dutch, Mentari, Tooky Toy en Viga Toys.

Van de negen overige afgekeurde treinsets, die een verkeerde leeftijdsaanduiding hadden, moeten ouders zelf inschatten of het risico op hun kind van toepassing is.

Dat het ook veilig en volgens de regels kan, bewijzen onder meer HEMA en IKEA. Hun treinsets doorstonden alle testen van de NVWA probleemloos.