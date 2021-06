Ophef in Griekenland: coke snuivende priester opgepakt na zuuraanval op bisschoppen

Oude orthodox-christelijke bisschoppen zijn woensdag in Griekenland gewond geraakt na een zuuraanval door een priester die werd gehoord vanwege cocaïnegebruik.

Drie bisschoppen liggen nog in het ziekenhuis na de aanval woensdag. Ook twee advocaten en een politieagent zijn slachtoffer geworden van de boze priester. Enkelen zouden er slecht aan toe zijn met ernstige brandwonden aan handen en gezicht. De Griekse minister van Volksgezondheid noemt het incident 'ongezien en tragisch'.

De bisschoppen waren bezig met een hoorzitting waarin ze bespraken of de priester moest worden geschorst. Hij was betrapt op het bezit van 1,8 gram cocaïne, die hij had verborgen onder zijn pij 'in de buurt van zijn genitaliën' in juni 2018, zo schreef de Griekse krant Ta Nea woensdag.

Voor de rechter in Veroia gaf de priester toe dat de coke 'voor eigen gebruik' was. De orthodoxe kerk heeft geschokt gereageerd op de zuuraanval en de aartsbisschop is naar het ziekenhuis gegaan om de gewonden te steunen. Ook de Griekse president Katerina Sakellaropoulou veroordeelde het incident.