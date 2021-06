‘Afschuwelijke vondst’: Opnieuw honderden lichamen ontdekt bij internaat in Canada

In de buurt van een internaat in Canada zijn honderden lichamen ontdekt. Het zou gaan om zeker 300 anonieme graven. Volgens de inheemse groep die de ontdekking deed is dit het grootste massagraf dat tot nu toe is gevonden.

Radaronderzoek bracht de lichamen aan het licht die in het plaatsje Broadview bij de Marieval Indian Residential School zijn gevonden. Het internaat werd geopend in 1899 en sloot de deuren pas in 1997.

De behandeling van inheemse kinderen is een zwarte bladzijde in de Canadese geschiedenis. Zeker 150.000 van hen werden voor een 'assimilatieprogramma' gescheiden van hun familie om in de internaten te leren hoe ze zich moesten aanpassen aan de witte cultuur. In de scholen werden de kinderen vaak mishandeld, uitgehongerd en misbruikt.

Nog maar een paar weken geleden werden bij een internaat in Kamloops de lichamen van 215 inheemse jongeren gevonden. Nu zijn er dus opnieuw honderden opgedoken. De Canadese Truth and Reconciliation Commission (TRC) constateerde in 2015 al dat minstens 3200 kinderen zijn overleden terwijl ze op een dergelijk internaat zaten.

Beleid was om de lichamen van de kinderen niet naar hun familie terug te sturen, maar ze anoniem te begraven. “Vele leerlingen die naar de internaten gingen, kwamen nooit meer terug. Hun familie was hen kwijt. Ze stierven in veel grotere getalen dan de rest van de schoolgaande bevolking. Hun ouders werden vaak niet geïnformeerd over hun ziekte en overlijden. Ze werden ver van hun families vandaan begraven in lang verwaarloosde graven", klink het in het rapport, waarin ook gesproken wordt van 'culturele genocide'.