Giuliani vanwege teveel leugens geen advocaat meer in New York

Rudy Giuliani mag in de staat New York voorlopig niet werken als advocaat. De oud-raadsman van voormalig president Donald Trump is geschorst vanwege zijn leugens over de verkiezingen van 2020. Een rechtbank stelt dat Giuliani het publiek in gevaar bracht met "valse en misleidende verklaringen aan rechtbanken, wetgevers en het grote publiek". Deze werden gedaan om de onbewezen beschuldigingen van zijn cliënt kracht bij te zetten. Giuliani hielp Trump onder meer bij het aanspannen van meerdere rechtszaken waarin de partij van de nieuwe president Joe Biden werd weggezet als fraudeur. De schorsing van de oud-burgemeester van New York gaat per direct in. Dit geldt in ieder geval totdat alle klachten tegen hem zijn behandeld. Daarna kunnen permanentere sancties worden opgelegd. Volgens Giuliani schendt het onderzoek zijn recht op vrijheid van meningsuiting.