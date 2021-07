BOA’s met warmtecamera op zoek naar warme hondendrol

De boa's in de gemeente Twenterand zijn tot de tanden toe bewapend in de strijd tegen hondenpoep. Sinds kort vinden ze de verse uitwerpselen (en de hondenbaasjes die in overtreding zijn) met behulp van een warmtecamera.

Volgens Tubantia is de ergernis bij de inwoners van de gemeente zo groot dat opsporen van daders en baasjes nu met technologie wordt aangepakt. Tot nu toe moesten hond en baasje op heterdaad worden betrapt. Nu kan de camera vaststellen dat de drol zo warm is dat de hond in de buurt de dader is.

Datzelfde is het geval als een hond gepoept heeft, kort voordat een boa de straat in komt lopen: de nog warme drol is goed te zien op de camera. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is 140 euro.