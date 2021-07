‘Gemeenten handhaven amper op maatregelen in uitgaansgelegenheden’

Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij de handhaving van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs vijftien gemeenten waar veel uitgaansgelegenheden zijn. Zij zijn hier echter wel verantwoordelijk voor.

In de eerste twee weekenden dat er weer feesten konden worden gehouden, hebben de meeste gemeenten slechts een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven. Veel gemeenten zeggen er de capaciteit niet voor te hebben. Daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers iets langer de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. "Zij worden natuurlijk ook met iets nieuws geconfronteerd", stelt een woordvoerder van de gemeente Maastricht.

In horecagelegenheden geldt sinds de laatste versoepelingen geen maximum aantal bezoekers, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Als dit niet kan, moeten bezoekers met de CoronaCheck-app bij de ingang aantonen dat ze negatief getest zijn of gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Gemeenten moeten erop toezien dat deze regels nageleefd worden.

Uit de rondgang van Trouw blijkt dat het bij veel gemeenten in recente weken al eens mis is gegaan. Veel steden hebben echter maar een paar handhavers die de problemen in de horeca moeten signaleren. Hierdoor zeggen gemeenten alleen "op excessen" te handhaven. Het handhaven zou meer de expertise van de horecaondernemer zijn. "Kroegbazen hadden ook voor corona al veel verantwoordelijkheid", zegt Marieke Ruijgrok van de gemeente Utrecht. "Ze moesten altijd al oplettend zijn, en bijvoorbeeld de keuze maken om te stoppen met schenken als mensen te diep in het glaasje hadden gekeken."

Boa's die in de horeca worden ingezet, zijn er volgens de gemeenten ook niet om boetes uit te delen, maar om te helpen en het gesprek aan te gaan.

Gemeenten sluiten niet uit dat in de toekomst wel strenger gehandhaafd zal worden. Zo zijn er in Zwolle een aantal kroegen waar recentelijk geen afstand werd gehouden. Zij krijgen binnenkort een formele waarschuwing als de situatie niet verbetert.