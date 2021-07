Als Nederland weer rood wordt, kunnen we dan op vakantie

Het is niet de vraag of, maar wanneer Nederland weer de kleur rood krijgt van de ECDC, de instantie die daar in Europa over gaat. Zowel het aantal besmettingen als het percentage positieve testen zullen Europa dwingen Nederland tot gevaarlijk gebied te verklaren.

En dan? Worden we dan nog toegelaten in vakantielanden?

De code rood of donkerrood zal gevolgen hebben voor vakantiegangers, zegt Coronadeskundige Van Zelst tegen Het Parool. Welke, dat is nog onduidelijk. “Vakantielanden kunnen bijvoorbeeld eisen dat toeristen al twee weken of langer volledig zijn gevaccineerd. Een minder beperkende maatregel is een negatieve pcr-test als ingangseis. Een quarantaineplicht is dan weer verstrekkender. In het uiterste geval hoort ook een inreisverbod tot de mogelijkheden, al acht ik die kans zeer, zeer klein.”

Ook de RIVM-voorman Van Dissel voorziet dat Nederland onder de huidige omstandigheden rood zal kleuren. Van Dissel stelde voor dat Nederland met andere Europese landen in gesprek gaat over het toeristenseizoen.

Kortom: uw vakantieplannen lopen enig gevaar