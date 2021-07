De Pool die is gearresteerd na de schietpartij Peter R. de Vries is een recidivist die met in Polen wordt gezocht om de straf uit te zitten - Poolse politiebronnen bevestigden volgens tvn24.pl. Kamil E. reed, naar verluidt, de vluchtauto die de schutter moest helpen ontsnappen

Hij moet in Polen nog een straf uitzitten voor diverse diefstallen en berovingen. Volgens Poolse media werken de Poolse instanties samen met de Nederlandse justitie