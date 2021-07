’Politie vreesde aanslag met raketwerper op RTL Boulevard’

Angst voor een aanslag met een raketwerper of met automatische vuurwapens op het redactielokaal van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is volgens bronnen van De Telegraaf binnen het opsporingsapparaat de reden dat de uitzending van vanavond, net als die van zaterdagavond geen doorgang kan vinden.

De politie zou kortgeleden berichten hebben onderschept van criminelen waarin die optie van een aanslag werd besproken. Er zou binnen de onderwereld groot ongenoegen bestaan over media-aandacht waarin de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries van afgelopen dinsdag in verband wordt gebracht met zijn bijstand aan de kroongetuige die belastend heeft verklaard over de van drugshandel en liquidaties verdachte en gedetineerde Ridouan Taghi.

De politie Amsterdam en de gemeente Amsterdam laten desgevraagd weten geen commentaar te willen geven over de achtergrond van de „ernstige dreiging” die gisteravond werd gemeld.



In de verklaring bedankt de redactie voor alle steunbetuigingen die zij ontving. "Het is hartverwarmend en geeft ons kracht. Kracht wensen wij ook Peter en zijn naasten toe." Vanuit veiligheidsoverwegingen doet de zender geen verdere uitspraken over eventuele nieuwe locaties en maatregelen.

In plaats van RTL Boulevard wordt zondagavond een herhaling van het programma Voor Hetzelfde Geld uitgezonden. RTL "stelt alles in het werk" om de uitzendingen vanaf maandag te hervatten.

Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar de nabijgelegen parking.