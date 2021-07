‘Delano G kreeg 150.000 euro voor aanslag Peter R de Vries’

Familieleden van Delona G zeggen tegen De Telegraaf dat Delano vanuit de ’moordservice’ van topcrimineel Taghi is aangestuurd. Hem zou volgens de familie een beloning van 150.000 euro in het vooruitzicht zijn gesteld. De 'moordbende' is een groep mensen waar moorden 'besteld' kunnen worden. Jaouad of Joey W. - familie van Delano G - maakt daar deel van uit. Hij zit een straf uit van dertien jaar als lid van deze ’moordservice’ die jarenlang handelde in wapens en liquidaties voorbereidde.

De familie van Delano schaamt zich voor Delano's daad. Hun familielid heeft voor een 21-jarige al een cv opgebouwd met veroordelingen voor straatroven, overvallen en woninginbraken. In 2017 kreeg hij, als 16-jarige, vijftien maanden jeugddetentie, waarvan vijf voorwaardelijk. De Rotterdammer met een verleden in Tiel kwam onder toezicht te staan van jeugdreclassering.

„Delano houdt van dansen en rappen en is verschrikkelijk gevoelig voor status en aandacht. Het is ook haantjesgedrag. Hij had veel contact met foute jongeren uit Nieuwegein, Vianen en Tiel. Ze vormen een kweekvijver voor de grote Mocro-gangsters. Deze jongens krijgen een keer een verzoek om een tas met geld of drugs in een schuur te zetten of weg te brengen en worden er dan langzaam ingezogen.”