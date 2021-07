Meer coronapatiënten belanden in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis belandt, stijgt verder. In de afgelopen 24 uur zijn 21 mensen opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds 26 juni, bijna drie weken geleden. Precies een week geleden, op 7 juli, namen ziekenhuizen acht nieuwe patiënten op. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 212 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er acht meer dan op dinsdag, maar eentje minder dan op maandag. Van de opgenomen patiënten liggen 138 op een verpleegafdeling. Dat zijn er 9 meer dan op dinsdag en 36 meer dan vorige week woensdag. Op de ic's blijft het voorlopig rustig. Daar liggen nu 74 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 19 september. Vergeleken met dinsdag is er één ic-bed vrijgekomen. Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd explosief stijgt, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat het de komende tijd drukker wordt op de ic's en verpleegafdelingen.