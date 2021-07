Extra politie op Mediapark, ingang NOS afgesloten om dreiging

Wegens "een melding" is er, uit voorzorg, extra politie op het Mediapark aanwezig, meldt de politie. "Dit mede in verband met de veiligheidsmaatregelen die daar getroffen zijn." De hoofdingang van de NOS op het park is afgesloten in verband met een dreiging, meldt een woordvoerder van de NOS "We waren daar al extra aanwezig, dat wordt nu nog meer", aldus een politiewoordvoerder. Volgens de voorlichter worden er geen gebouwen ontruimd op het park. De dreiging bij de NOS wordt momenteel door de politie nagetrokken. De gemeente Hilversum heeft het Mediapark sinds donderdag voor onbepaalde tijd als veiligheidsrisicogebied bestempeld. Daar wordt sinds maandag het programma RTL Boulevard gemaakt, dat te maken heeft met ernstige bedreigingen. Peter R. de Vries Het programma, dat gemaakt werd in een studio aan het Leidseplein in Amsterdam, kon zaterdag niet uitzenden omdat er informatie was binnengekomen over een dreiging tegen het programma, aldus RTL Boulevard. Zondag was het RTL-programma niet te zien om "het team van RTL Boulevard rust te geven". Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens. De dreiging volgde op de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, vorige week dinsdag. Hij werd neergeschoten nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard.