Halsema even terug van vakantie voor besloten herdenking De Vries

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is donderdag bij de besloten herdenking van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré. Volgens haar woordvoerder onderbreekt ze daarvoor haar vakantie. Halsema vliegt woensdag naar Nederland en reist donderdag weer terug naar haar vakantieadres. Woensdag kan het publiek tot 20.00 uur een laatste grote brengen in Carré, waar de kist van de misdaadjournalist staat opgesteld te midden van grote bloemstukken en foto's. Donderdag vanaf 11.00 uur nemen familie, vrienden en andere genodigden afscheid tijdens een besloten herdenking.